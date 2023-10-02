موجز السوشيال ميديا.. إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية.. محمد صلاح في التشكيل التاريخي للدوري الإنجليزي

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موقف لاعب الأهلي أمام عاشور من تهنئة فريقه السابق بالتأهل في بطولة الكونفدرالية.

وكتب: "مصدر داخل الأهلي قال إن إمام عاشور نفى لزملائه تهنئته للزمالك أو التعليق على أي شيء.. وأكد لهم أن هذا الحساب مزيف".

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “شبكة فوتبول البريطانية تختار محمد صلاح ضمن التشكيلة التاريخية للدوري الانجليزي على مر التاريخ”.

علق عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، على حريق مديرية أمن الاسماعيلية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “اللهم احفظ مصر وأهلها”.