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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية.. محمد صلاح في التشكيل التاريخي للدوري الإنجليزي

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موقف لاعب الأهلي أمام عاشور من تهنئة فريقه السابق بالتأهل في بطولة الكونفدرالية.

وكتب: "مصدر داخل الأهلي قال إن إمام عاشور نفى لزملائه تهنئته للزمالك أو التعليق على أي شيء.. وأكد لهم أن هذا الحساب مزيف".

 

 

محمد صلاح في التشكيل التاريخي للدوري الإنجليزي

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “شبكة فوتبول البريطانية تختار محمد صلاح ضمن التشكيلة التاريخية للدوري الانجليزي على مر التاريخ”. 

 

 

اللهم احفظ مصر وأهلها.. عمرو السولية يعلق على حريق مديرية الإسماعيلية| شاهد

علق عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي،  على حريق مديرية أمن الاسماعيلية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “اللهم احفظ مصر وأهلها”. 

أبرز العناوين الاسماعيلية التواصل الاجتماعي انستجرام الكونفدرالية داخل الأهلي عمرو السولية موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك

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