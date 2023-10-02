مدحت عبدالهادي: توقعت سيناريو مباراة الزمالك وأرتا سولار بسبب الضغط على اللاعبين

أكد مدحت عبد الهادي، مدرب نادي الزمالك، أنه توقع سيناريو مباراة الزمالك وأرتا سولار في بطولة الكونفدرالية الأفريقية قبل انطلاق اللقاء، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا تحت ضغط كبير من الجماهير والاعلام.

وقال مدحت في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على راديو 9090: “جماهير الزمالك قدمت مثالا للوفاء والتشجيع طوال مباراة أرتا سولار، وهم الداعم الأول للاعبين والفريق دائما”.

وتابع: تعودنا دائما على الهجوم منذ سنوات، لأننا داخل نادي كبير يلعب على كل البطولات، وعلينا جعل الجميع يدعمنا بمستوانا داخل الملعب والنتائج.