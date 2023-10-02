مش كل فكرة ممكن تنجح.. السيسي: الهيئة الهندسية أكملت بناء جامعة زويل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك فرقا بين الفكرة وتنفيذها، متابعاً: "الدكتور زويل رحمه الله، جالي في 2014 وطلب مني إنشاء جامعة زويل، وطلب مني أن الهيئة الهندسية تنفذ".

التبرعات وإنشاء الجامعات



وأضاف السيسي خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن، أنه سأل الدكتور أحمد زويل، هل تضمن تبرعات إقامة هذه الجامعة؟، وأجابه الدكتور زويل: "طبعاً"، لافتاً إلى أن المبلغ الذي كان يمتلكه الدكتور زويل لإنشاء الجامعة 500 مليون جنيه، وإنشاء الجامعة كانت معتمدة على التبرعات.



وأشار الرئيس السيسي إلى،: "مش كل فكرة ممكن تنجح، إلا إذا كنت فاهم كويس هتعمل أيه، وتصر على أنك تنجحها، متسبهاش، بعدين لا قدر الله حصل اللي حصل، يبقى الهيئة الهندسية كملت المشروع عشان ميصحش عيب".