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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الصحة: قريبا نحصل على شهادة بخلو مصر من فيروس سي

خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ نجاح الدولة في القضاء على فيروس سي أبهر العالم أجمع، متابعا أنّ مصر تستعد لإعلان خلوها من فيروس سي كأول دولة في التاريخ.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «قدّمنا الدوسيه الذهبي لمنظمة الصحة العالمية، والرئيس السيسي يستعد لاستقبال مدير منظمة الصحة العالمية قريبا، لاستلام شهادة إعلان خلو مصر من فيروس سي».

وأكد وزير الصحة، أنّ مشروع القضاء على فيروس سي موجود في مصر منذ 2006، والرئيس السيسي بدأ العمل على الملف في 2014، حيث بدأنا بتوفير الاحتياجات اللازمة ثم التنفيذ.

وتابع أنّ الفكرة بدأت بإجراء مسح لـ63 مليون مصر، كما جرى علاج 4.5 مليون مريض كبد مجانا، موضحا أنّ ما حدث قصة نجاح يجب أن تُروى، حيث كان لدينا 14 مصابا بفيروس سي بين كل 100 مصري، وقريبا نحصل على شهادة بخلو مصر من فيروس سي.

 

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