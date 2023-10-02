راؤول جونزاليس يرفض تدريب شالكة

أكدت تقارير صحفية، أن الأسطورة الإسبانية راؤول جونزاليس مدرب فريق الرديف لـ ريال مدريد، رفض عرضا لتدريب فريقه السابق شالكه الألماني.

وبحسب صحيفة " بيلد" الألمانية، فإن راؤول كان ضمن قائمة المرشحين لتدريب شالكة وأن اتصالات أجريت بالمقربين له لمعرفة مدى استعداده لتولي المهمة.

وأضاف التقرير أن راؤول رفض الأمر، ورغم ما يتردد حول أنه يبحث عن منصب جديد، ولم ير الوقت مناسبا للعمل مع شالكه.

ويتولى راؤول تدريب فريق الرديف بنادي ريال مدريد الذي انضم إليه في عمر صغير ثم شارك مع الفريق الأول في 741 مباراة بين عامي 1994 و2010، وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات ولقب الدوري الإسباني ست مرات.

وبعدها لعب راؤول لمدة عامين ضمن صفوف شالكه، بين 2010 و2012 ، وكان يحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير.

وهبط شالكه إلى دوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم الماضي، وأعلن قبل أيام الاستغناء عن خدمات مديره الفني توماس ريس بعد البداية المتواضعة للفريق في الموسم الحالي بدوري الدرجة الثانية.

ويتولى المدرب المساعد ماتياس كروتزر قيادة الفريق بشكل مؤقت، ويتطلع النادي لتعيين مدير فني جديد استعدادا لما بعد فترة التوقف الدولي المقبلة.