عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

راؤول جونزاليس يرفض تدريب شالكة

راؤول جونزاليس
راؤول جونزاليس

أكدت تقارير صحفية، أن الأسطورة الإسبانية راؤول جونزاليس مدرب فريق الرديف لـ ريال مدريد، رفض عرضا لتدريب فريقه السابق شالكه الألماني.

وبحسب صحيفة " بيلد" الألمانية، فإن راؤول كان ضمن قائمة المرشحين لتدريب شالكة وأن اتصالات أجريت بالمقربين له لمعرفة مدى استعداده لتولي المهمة.

 وأضاف التقرير أن راؤول رفض الأمر، ورغم ما يتردد حول أنه يبحث عن منصب جديد، ولم ير الوقت مناسبا للعمل مع شالكه.

 ويتولى راؤول تدريب فريق الرديف بنادي ريال مدريد الذي انضم إليه في عمر صغير ثم شارك مع الفريق الأول في 741 مباراة بين عامي 1994 و2010، وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات ولقب الدوري الإسباني ست مرات.

 وبعدها لعب راؤول لمدة عامين ضمن صفوف شالكه، بين 2010 و2012 ، وكان يحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير.

 وهبط شالكه إلى دوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم الماضي، وأعلن قبل أيام الاستغناء عن خدمات مديره الفني توماس ريس بعد البداية المتواضعة للفريق في الموسم الحالي بدوري الدرجة الثانية.

 ويتولى المدرب المساعد ماتياس كروتزر قيادة الفريق بشكل مؤقت، ويتطلع النادي لتعيين مدير فني جديد استعدادا لما بعد فترة التوقف الدولي المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

مفاجآت في الأهلي| ورطة ذهاب سيمبا.. وصن داونز يتراجع عن الانسحاب من دوري السوبر

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

ترشيحاتنا

وزير الداخلية: القضاء على 2375 بؤرة إجرامية خلال الـ 9 سنوات الماضية

تطوير.. وزير الداخلية: الشبكة القومية للطرق أنقذت مصر من الشلل المروري

شيخ الأزهر يستقبل سفير مصر لدى الفاتيكان ويبعث رسالة إلى البابا فرنسيس

وزير الداخلية: نعى خطورة حروب الجيل الرابع والخامس على البلاد

أرقام مهمة.. وزير الداخلية: ضبط 2375 بؤرة إجرامية خلال 9 سنوات

زلزال قوي يضرب طاجيكستان .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلقت شعرها وحواجبها.. شاهد كيم كاردشيان تثير الجدل في أحدث ظهور

كيف بدأ العبيد الأفارقة الحصول على حريتهم في أمريكا؟..تفاصيل تاريخية مدهشة

في كل المناسبات.. حقيبة ياسمين صبري المفضلة سعرها خرافي

فستان غير معتاد.. ياسمين صبري تثير الجدل | شاهد

فيديو

بلبس باروكة و شبه علي ربيع .. هنا الزاهد تكشف موقفا محرجا مع تامر حسني

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

السيول تهدد ليبيا من جديد.. تحرك عاجل لتفادي الكارثة

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ