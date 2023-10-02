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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المنظمة العربية للتنمية الزراعية: التغيرات المناخية والصعوبات الاقتصادية أثرت على سلاسل الإمداد

الدكتور إبراهيم الدخيري
الدكتور إبراهيم الدخيري

تشارك المنظمة العربية للتنمية الزراعية في المنتدى الثاني رفيع المستوى للمنظمة الإسلامية  للامن الغذائي.


يتضمن جدول أعمال المنتدى العديد من الجلسات والمناقشات التي تهدف إلى تعزيز الأهداف المشتركة، من خلال عقد ثلاثة منتديات فرعية: الأول منتدى دور المجتمع المدني في تعزيز الأمن الغذائي، والثاني منتدى التكنولوجيا الزراعية المتقدمة ودورها في تعزيز الأمن الغذائي المستدام، والثالث منتدى الاتحاد الإسلامي للصناعات الغذائية حول تعزيز أسواق الغذاء في دول منظمة التعاون الإسلامي. 

وفي كلمته للمنتدى وضح الدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية على أن مشاركة المنظمة في هذه المنادى تأتي انطلاقا من الدور الذي تقوم به المنظمة فى مشاركة  المنظمات العربية والعالمية والإسلامية النظيرة في حشد وتنسيق كافة الجهود  لتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار في كلمته إلى إن من بين التحديات أمام المنطقة العربية في مجال الزراعة والغذاء، هناك تحديات عالمية منها التغيرات المناخية وعدم الاستقرار الأمني والسياسي، والصعوبات الاقتصادية، كل هذه التحديات من شأنها أن تؤثر على سلاسل الإمداد

وفي سياق متصل، اعتبر الدكتور الدخيري، أن الأمن الغذائي “مسؤولية مشتركة و لا يقع على بعض الدول العربية دون غيرها، لذا فمن الضروري تفعيل التعاون العربي على مختلف المستويات البحثية و العلمية و المدنية لتخطي التحديات و المخاطر المتعددة و تسخير التكنولوجيات الحديثة و البحوث العلمية و كذا تعزيز الحوار و التعاون بين الدول العربية.

وأكد الدخيري على أهمية اعتبار الغذاء حقًا أساسيًا للإنسان والابتعاد عن استخدامه في النزاعات السياسية أو الإقتصادية. وشدد على الأثار السلبية التي تأتي نتيجة العقوبات المفروضة على الغذاء، وكيف يتأثر بها الأشخاص الأكثر ضعفًا. كما طالب بتعزيز حماية طرق إمداد الغذاء وفق القوانين الدولية والإقليمية .

تجدر الإشارة إلى أن منتدى  المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يأتي بالتزامن مع المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية الذي تستضيفه، الدوحة، خلال يومي 1 و2 أكتوبر 2023، تحت شعار: "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي" ويشارك في هذا المنتدى، الذي تنظمه وزارة البلدية القطرية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، أكثر من 100 مشارك، و60 متحدثاً.

الاهداف المشتركة الامن الغذائي التغيرات المناخ التغيرات المناخية المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعزيز الأمن الغذائي دول منظمة التعاون الاسلامي مجال الزراعة والغذاء

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