معين الشعباني يرحل عن تدريب الترجي

أعلن نادي الترجي التونسي، اليوم الاثنين، عن نهاية التعاقد مع المدرب معين الشعباني ومساعده مجدي تراوي بطلب منهما بعد خمسة أشهر من استلامهما لمنصبيهما.

وأفادت إدارة الترجي على الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتولي المدير الرياضي طارق ثابت الإشراف بشكل مؤقت على مقاليد الفريق الأول لحين تعيين مدرب جديد في الفترة القادمة.

ويأتي رحيل الشعباني وتراوي في أعقاب اهتزاز أداء الفريق في مسابقتي الدوري المحلي ودوري ابطال افريقيا.

وضمن الترجي تأهله الى دور المجموعات في المسابقة الافريقية بأداء مخيب ضد نادي الجمارك البوركيني المتواضع، كما يحتل الفريق المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية بالدوري المحلي بفارق الأهداف خلف المتصدر المنستيري.