أحمد حسن يكشف تطورات إصابة نجم فريق بيراميدز

نشر احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق تصريحات طبيب بيراميدز بشان ابراهيم عادل .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" طبيب بيراميدز: إبراهيم عادل خضع لأشعة جديدة وفحوصات طبية أثبتت حاجته لعلاج تحفظي، وبالفعل تم وضع قدم اللاعب في الجبس لتثبيت الكسر الذي تعرض له في أنكل القدم

إبراهيم عادل سيخضع أسبوعيا لأشعة جديدة للتأكد من عدم تحرك العظام من مكانها وأن الأمور تسير بشكل طبيعي نحو التئام الكسر في الكاحل، على أن يضع الجبس مبدئيا لمدة ٣ أسابيع، وبعدها ستكون هناك خطوات أخرى في إطار برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد نهاية المرحلة الأولى

وحقق بيراميدز فوزًا كبيرًا على الجيش الرواندي بنتيجة (6-1) في إياب دور الـ32 بدوري الأبطال ليصعد لمرحلة المجموعات.