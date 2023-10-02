الشوط الأول.. تشيلسي يتقدم على فولهام بثنائية في الدوري الإنجليزي

تقدم تشيلسي على مضيفه فولهام بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في ختام منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

الأوكراني ميخايلو مودريك افتتح التسجيل لـ تشيلسي في الدقيقة 18، أعقبه الألباني أرماندو بروخا بهدف ثان في الدقيقة 19.

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كلًا من:

في حراسة المرمى: روبيرتو سانشيز

خط الدفاع: مارك كوكوريلا - أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل

خط الوسط: كونور جالاجير - مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: كول بالمر - بروخا - ميخايلو مودريك