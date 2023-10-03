بعد السخونة الشديدة.. هواتف iPhone 15 Pro تواجه مشكلة غريبة

كشفت تسريبات أن مستخدمي هواتف iPhone 15 Pro واجهوا مشكلة غريبة بسبب منفذ الشحن الشحن الجديد USB-C، وذلك بعد أيام قليلة من مشكلة ارتفاع درجة حرارة الهواتف بدرجة كبيرة للغاية.

وبحسب موقع ZDNET فإن عدد من مستخدمي هواتف iPhone 15 Pro فوجئوا عند شحن هواتفهم من أجهزة الباور البانك بأن الهواتف لا تستجيب، حيث اشتكى المستخدمون أن المحاولات تكررت ولكن دون جدوى.

وفقا للموقع، فإنه يبدو أن تحول أبل من منفذ الشحن Lightning إلى منفذ الشحن الجديد USB-C ليس سلسًا كما يمكن أن يكون، حيث يجد بعض المالكين مشكلات في الشحن.

وعلى موقع التواصل Reddit، قام أحد مستخدمي iPhone 15 Pro بتوصيل هاتفه بجهاز “ باور بانك” Anker للشحن، ولكن لم يستجب هاتف آيفون للشحن، مما أثار قلق المستخدم.

ويقترح الموقع أن شركة أبل تحتاج إما إلى تحسين الطريقة التي يكتشف بها iPhone 15 العناصر المراد شحنها أو إضافة برنامج تبديل يتحكم في اتجاه تدفق الشحن.

ومؤخرا، أفصحت شركة أبل عن الأسباب الرئيسية المتعلقة بالسخونة الشديدة التي واجهها مستخدمو هواتف iPhone 15 خلال الأيام الماضية، والتي خيبت آمال الكثير حول أشهر سلسلة هواتف ذكية في العالم.

وقالت أبل إنه “خطأ برمجي”، بالإضافة إلى مشكلات أخرى مرتبطة بالتطبيقات الشائعة مثل Instagram “ إنستجرام” وUber “ أوبر” تسببت في ارتفاع حرارة سلسلة iPhone 15 التي تم إصدارها مؤخرًا.

كما أكدت الشركة أنها "تعمل على تحديث لنظام iOS17 الذي يعمل على تشغيل هواتف iPhone 15 لمنع الهواتف من أن تصبح ساخنة بهذا الشكل".