عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد السخونة الشديدة.. هواتف iPhone 15 Pro تواجه مشكلة غريبة

هواتف آيفون iPhone
هواتف آيفون iPhone 15

كشفت تسريبات أن مستخدمي هواتف iPhone 15 Pro واجهوا مشكلة غريبة بسبب منفذ الشحن الشحن الجديد USB-C، وذلك بعد أيام قليلة من مشكلة ارتفاع درجة حرارة الهواتف بدرجة كبيرة للغاية. 

 

وبحسب موقع ZDNET فإن عدد من مستخدمي هواتف iPhone 15 Pro فوجئوا عند شحن هواتفهم من أجهزة الباور البانك بأن الهواتف لا تستجيب، حيث اشتكى المستخدمون أن المحاولات تكررت ولكن دون جدوى. 

 

وفقا للموقع، فإنه يبدو أن تحول أبل من منفذ الشحن Lightning إلى منفذ الشحن الجديد USB-C ليس سلسًا كما يمكن أن يكون، حيث يجد بعض المالكين مشكلات في الشحن.  

وعلى موقع التواصل Reddit، قام أحد مستخدمي iPhone 15 Pro بتوصيل هاتفه بجهاز “ باور بانك” Anker للشحن، ولكن لم يستجب هاتف آيفون للشحن، مما أثار قلق المستخدم. 

 

ويقترح الموقع أن شركة أبل تحتاج إما إلى تحسين الطريقة التي يكتشف بها iPhone 15 العناصر المراد شحنها أو إضافة برنامج تبديل يتحكم في اتجاه تدفق الشحن.

 

ومؤخرا، أفصحت شركة أبل عن الأسباب الرئيسية المتعلقة بالسخونة الشديدة التي واجهها مستخدمو هواتف iPhone 15 خلال الأيام الماضية، والتي خيبت آمال الكثير حول أشهر سلسلة هواتف ذكية في العالم.

 

وقالت أبل إنه “خطأ برمجي”، بالإضافة إلى مشكلات أخرى مرتبطة بالتطبيقات الشائعة مثل Instagram “ إنستجرام” وUber “ أوبر” تسببت في ارتفاع حرارة سلسلة iPhone 15 التي تم إصدارها مؤخرًا.  

 

كما أكدت الشركة أنها "تعمل على تحديث لنظام iOS17 الذي يعمل على تشغيل هواتف iPhone 15 لمنع الهواتف من أن تصبح ساخنة بهذا الشكل".

Apple iPhone 15 Pro هواتف iPhone 15 Pro منفذ الشحن Lightning منفذ الشحن USBC سخونة iPhone 15 Pro ارتفاع درجة حرارة الهواتف مشكلات iPhone 15 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

إعلامي شهير يكشف مفاجأة سارة بشأن مدافع الأهلي المحتمل

ترشيحاتنا

جماهير الأهلي تهتف لنجم الزمالك في احتفالية دعم الرئيس السيسي بالفسطاط| فيديو

عبد الله جورج: حسين السيد تبرع بـ 50 ألف دولار للزمالك

فرج عامر يكشف مفاجآت بشان كولر: رفض صفقات.. والأيام أثبتت صحة توقعه

انهيار وفاء مكي في عزاء محمد فريد: كان واقف جنبي لما أمي تعبت| فيديو

المستشار محمود فوزي: رئاسة الحملة الانتخابية للرئيس السيسي مهمة كبيرة ودقيقة

هل صلت السيدة خديجة الصلوات الخمس.. وكيف كانت الصلاة قبل المعراج؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتم تحضير فنجان قهوة في الفضاء؟.. لن تصدق

إزاي تفوقي بسرعة الصبح.. فيتامينات مهمة للأمهات في المدارس

العثور على نبيذ عمره 5 آلاف في مصر.. خبير أثري يكشف مفاجأة| خاص

بحضور أشرف زكي.. رضا البحراوي يحيي حفل انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

فيديو

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ