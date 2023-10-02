النصر يفوز على استقلال دوشنبه الطاجكي في دوري أبطال آسيا

فاز النصر السعودي على استقلال دوشنبه الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة لبطولة دوري أبطال آسيا.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، فاز برسيبوليس الإيراني على مضيفه الدحيل القطري بهدف دون مقابل.

وعلى ملعب الأول بارك، انتهى الشوط الأول بتقدم استقلال دوشنبه بهدف سجله سينين سباعي في الدقيقة 44.

لكن في الشوط الثاني أدرك كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي التعادل للنصر في الدقيقة 66 ثم تقمص البرازيلي أندرسون تاليسكا دور البطولة وأحرز الهدفين الثاني والثالث للفريق السعودي في الدقيقتين 72 و77.

وارتفع رصيد النصر لـ ست نقاط مقابل ثلاث نقاط لبرسيبوليس في المركز الثاني، ونقطة واحدة لكل من استقلال دوشنبه والدحيل.

وفي المباراة الأخرى سجل برسيبوليس فوزه الأول في البطولة القارية واقتنص فوزا مثيرا من ملعب الدحيل في قطر بهدف سجله اميد عاليشاه في الدقيقة 63.

وفي الجولة الأولى من البطولة القارية فاز النصر على مضيفه برسيبوليس وتعادل الدحيل مع مضيفه استقلال دوشنبه سلبيا.