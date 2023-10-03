ماذا يحدث في دول غرب أفريقيا.. مالي تحول قواتها نحو الشمال لمحاربة المتمردين مع تصعيد الطوارق في بداية أغسطس |تفاصيل

بدأ الجيش المالي إعادة انتشار قواته في مدينة كيدال الشمالية، وسط استئناف الأعمال العدائية هناك، وتقول التقارير إن قافلة تضم أكثر من 100 مركبة غادرت مدينة جاو، على بعد حوالي 300 كيلومتر (186 ميلاً) من كيدال، في وقت مبكر من يوم أمس الاثنين، حيث يشهد شمال مالي زيادة في الهجمات التي يشنها الانفصاليون والجهاديون من عرقية الطوارق ضد الجيش المالي منذ نهاية أغسطس، ويتزامن تصاعد العنف مع الانسحاب المستمر لقوة الأمم المتحدة – مينوسما – التي طردها المجلس العسكري الحاكم.

انهيار الاتفاق منذ 2020 .. وقتل 80 جندى يفتح باب العنف

وعادت أزمة مالي مع أعمال العنف في بداية أغسطس الماضي، حيث تم الإعلان عن اندلاع قتال عنيف بعد أن قتل متمردو الطوارق "أكثر من 80 جنديا" وقد تعثر اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع الانفصاليين الطوارق منذ انقلاب عام 2020 وطرد المجلس العسكري لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مؤخرًا، واندلع قتال عنيف في شمال مالي، حيث أعلن متمردو الطوارق أنهم سيطروا على بلدة بامبا من الجيش.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن المقاتلون الانفصاليون أنهم قتلوا أكثر من 80 جنديًا في وسط البلاد وأكدت الحكومة استهداف قاعدة عسكرية في منطقة موبتي يوم الخميس، لكنها لم تذكر تفاصيل، ويأتي تصاعد العنف مع انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي تم نشرها في مالي في عام 2013، بناء على أوامر المجلس العسكري.

وتعد الغارة التي شنت يوم الخميس على بلدة ديورا هي الغارة الأكثر توجها نحو الجنوب منذ أن جدد متمردو الطوارق الأعمال العدائية في أغسطس بعد انهيار اتفاق السلام المبرم عام 2015، وتزامن ذلك مع تزايد أعمال العنف من قبل الجماعات الإسلامية المسلحة، على الرغم من نشر مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية في ديسمبر 2021.

الصراع حول قواعد الأمم المتحدة بعد المغادرة

وكان الجيش قد استهدف بالفعل في بامبا في وقت سابق من سبتمبر من قبل جهاديين مرتبطين بتنظيم القاعدة، وقال الجيش، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الاشتباكات في بامبا يوم الأحد بدأت في الساعة 06:00 صباحا، ووصفها بأنها "شديدة". ولم تذكر أسماء المقاتلين المتورطين، واصفة إياهم فقط بـ "الإرهابيين"، فيما قال تحالف من جماعات الطوارق، بما في ذلك تنسيقية حركات أزواد، في بيان إنه سيطر الآن على المنطقة المحيطة ببامبا، وهي بلدة تقع على الضفة اليسرى لنهر النيجر بين مدينتي تمبكتو وغرب البلاد. جاو.

ويعارض متمردو الطوارق، الذين يريدون استقلال شمال مالي، سيطرة الجيش على القواعد التي أخلاها الآلاف من قوات الأمم المتحدة المنسحبة، وقد كان المتمردون متحالفين في السابق مع الجماعات الإسلامية المسلحة التي استولت على شمال مالي في عام 2012 - وهي الخطوة التي دفعت فرنسا ثم الأمم المتحدة إلى التدخل لمنعهم من التقدم جنوبا إلى العاصمة باماكو، ومضت جماعات الطوارق في التوقيع على اتفاق السلام في الجزائر العاصمة في عام 2015 مع الحكومة، لكن الجهاديين استمروا في شن هجمات من قواعدهم الصحراوية.

38% زيادة في النف هذا العام

وكان هذا التمرد المستمر هو السبب الرئيسي وراء استيلاء الجيش المالي على السلطة في عام 2020، متهماً الحكومة المدنية بالفشل في توفير الأمن، وتعهدت بإنهاء هجمات المتشددين وطلبت من فرنسا سحب قواتها وإحضار مقاتلي فاغنر، ومع ذلك، فقد زاد العنف الذي يستهدف المدنيين بنسبة 38% في مالي هذا العام، وفقًا لمشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها (Acled) في بيان صدر مؤخرًا، وقالت إن جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة كانت مسؤولة عن 33% من الهجمات، لكنها ألقت باللوم أيضًا على الجيش وشركة فاغنر في الزيادة، وهو ما يمثل 29% من الهجمات، مع انتقالهم إلى الأراضي التي كانت خارج سيطرة الدولة إلى حد كبير لأكثر من عقد من الزمن.

وتقول إنها كجزء من هذه العمليات، فإنها تستهدف المدنيين من مختلف الطوائف، معتقدة أنهم من أنصار الجماعات المسلحة والمتمردة، ويقول أكليد إن فاغنر يستخدم أساليب وحشية لبث الخوف لم يسبق له مثيل في مالي من قبل، بما في ذلك "التعذيب، والإعدامات بإجراءات موجزة، وقطع الرؤوس، وطرد السجناء من الطائرات، وتفخيخ الجثث"، فيما يحذر من أن تمرد الطوارق الذي استيقظ من جديد والتمرد الجهادي المتزايد يشكلان تهديدات لاستقرار وأمن المناطق المدنية في جميع أنحاء مالي، ومن المقرر أن تستكمل الأمم المتحدة انسحابها من مالي بحلول نهاية ديسمبر.