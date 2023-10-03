تشيلسي يهزم فولهام 2-0 في الدوري الإنجليزي

فاز تشيلسي على مضيفه فولهام بهدفين دون مقابل، في ختام منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

الأوكراني ميخايلو مودريك افتتح التسجيل لـ تشيلسي في الدقيقة 18، أعقبه الألباني أرماندو بروخا بهدف ثان في الدقيقة 19.

وبذلك الانتصار، رفع فريق تشيلسي رصيده لـ 8 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد فولهام عند نفس النقاط في المركز الثالث عشر.

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كلًا من:

في حراسة المرمى: روبيرتو سانشيز

خط الدفاع: مارك كوكوريلا - أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل

خط الوسط: كونور جالاجير - مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: كول بالمر - بروخا - ميخايلو مودريك