عوض تاج الدين: المبادرات القومية تستهدف الحد من الأمراض واتباع الأساليب الصحية السليمة

في يوم القلب العالمي..

رئيس مؤسسة القلب والشرايين: رسالتي للمواطن صحتك ثروتك وعلى شباب الأطباء التدريب الدائم

مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للتدريب: نربط البرامج التدريبية للعاملين في الهيئة بحوافز مادية

مستشار وزارة التضامن للصحة: 10 آلاف جمعية أهلية بمجال الصحة و3.5 مليون مريض مستفيد منها





برعاية وزارة الصحة والسكان نظمت مؤسسة القلب والشرايين CVREP احتفالية بيوم القلب العالمي، بالتعاون مع معرض صحة أفريقيا "Africa Health ExCon"، ، بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة ووزراء صحة سابقين.



وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن أهداف مصر التنموية في الصحة، هي تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية والمبادرات الرئاسية وخفض المشاكل الصحية، والكشف المبكر عن بعض الأمراض منها أمراض القلب والأوعية الدموية.



وأضاف تاج الدين، أن الخطط القومية التي تطبق حاليا لرعاية الإنسان المصري، تشمل خطط وقائية للحد من الأمراض واتباع الأساليب الصحية السليمة، والحد من المخاطر مثل التدخين والسمنة، والكشف المبكر عن الأمراض لتقليل تداعيات تلك الأمراض على الصحة العامة، فضلا عن توفير اماكن للتشخيص المبكر والعلاج لمنع حدوث مضاعفات.



وصرح الدكتور محمد صبحي، استاذ أمراض القلب بكلية طب جامعة الأسكندرية، ورئيس مؤسسة القلب والشرايين، والمحافظ الإقليمي للجمعية الأمريكية لمصر وأفريقيا والشرق الأوسط، أن يوم القلب العالمي وهو حدث سنوي عالمي مخصص لتعزيز صحة القلب والتوعية ضد أمراض القلب والشرايين.



وأضاف، أن الاحتفالية تضمنت استعراض حصاد عمل مؤسسة القلب والشرايين في نشر الوعي المواطنين وتدريب ودعم البحث العلمي للأطباء، فضلا عن التعاون مع معرض صحة أفريقيا لنشر الوعي والمعرفة للأطباء في القارة الأفريقية.



وتابع رئيس مؤسسة القلب والشرايين، أن المؤتمر تضمن كذلك مناقشات بين خبراء في السياسات الصحية وحوارات للحديث عن التحديات التي يعاني منها قطاع التدريب الطبي وكيفية حلها فضلا عن استعراض نتائج بعض المبادرات الصحية وبحث مستقبل مصر مع أفريقيا والابتكارات المطلوبة في مجال القلب والشرايين.



ووجه صبحي، رسالة للمواطنين بالحفاظ على صحتهم فهي ثروتهم، والوقاية من مسببات أمراض القلب على رأسها التدخين والسمنة والضغط والشد العصبي، مشيرا إلى أن الضغط يمثل 50%، والسكر 35% والدهون 40%.



كما وجه استاذ أمراض القلب، رسالة لشباب الأطباء بضرورة الاهتمام بالمريض والاطلاع الدائم على ما هو جديد وحضور المؤتمرات العلمية، والتركيز على التدريب والبحث العلمي، مشيرا إلى مؤسسة القلب والشرايين تركز في الوقت الحالي على البحث العلمي لخدمة المجتمع.



من جانبه، قال الدكتور أحمد عثمان، استاذ جراحة العيون، ومستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للتدريب والتعليم الطبي المستمر، إن تقديم خدمات صحية بجودة يتطلب الاهتمام بالفريق الطبي والمعاونون لهم، لذا عمدت الهيئة إلى حصر أعداد من يقدمون الخدمة الطبية واحتياجات كل مستوى من الإحالة والتخصصات الطبية.



وأضاف الدكتور أحمد عثمان، أن الخطة التدريبية للفرق الطبية تتضمن التعاون مع جهات أخرى مثل المستشفيات الجامعية والمجلس الصحي المصري والجمعيات العلمية، مؤكدا على أن التدريب لم يقتصر على الشكل التقليدي للتدريب من خلال الندوات والمؤتمرات.



وتابع مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه تم عمل منصة الكترونية شاملة لكل العاملين في المهن الصحية بالهيئة تتضمن برامج تدريبية بالتعاون مع 3 منصات عالمية متخصصة في مجال التدريب الطبي.



وأردف الدكتور أحمد عثمان، أنه تم التنسيق مع الشركات الكبرى المتخصصة في المستلزمات الطبية لتقديم دورات تدريبية للأطباء في أماكن عملهم لكسب المهارات الجراحية والطبية.



وأكد على ربط البرامج التدريبية على المستوى المهني والفني والإداري بحاوفز مادية، ففي حال عدم حصول الشخص على تلك البرامج التدريبية ومواكبة كل ما هو جديد لن يترقى ويحصل على الحافز المرتبط بزيادة التدريب.



من جانبه، كشف الدكتور أحمد طمارة، استاذ القلب بطب عين شمس، ومستشار وزارة التضامن لشئون القطاع الصحي، الطفرة التي شهدها المجتمع المدني خلال الفترة الماضية عن طريق الجمعيات الأهلية في خدمة الرعاية الطبية، مؤكدا أن المنظومة الثلاثية ممثل في وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني أصبحت ضرورة اساسية وملحة ولاعب اساسي في الخدمة الصحية.



وأوضح مستشار وزارة التضامن لشئون القطاع الصحي، أن هناك 10 آلاف جمعية أهلية تعمل في مجال الصحة، 3.5 مليون مريض مستفيد من الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية، 300 ألف شخص من ذوي الإعاقة يتلقوا خدمات من الجمعيات الصحية.



وقد قامت شركة أورجانون بتدشين حملة بإسم "لأنك مختلفة" خلال احتفالية "اليوم العالمي للقلب" والتي تهدف إلى رفع الوعي حول أعراض النوبات القلبية الغير تقليدية التي تصيب النساء وسد الفجوة المعرفية القائمة حول صحة قلبهن.