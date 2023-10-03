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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يعلن تطورات إصابة إبراهيم عادل وموعد عودته

صدى البلد

أعلن نادي بيراميدز، تطورات إصابة إبراهيم عادل نجم الفريق التي تعرض لها في لقاء الجيش الرواندي، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الماضي.

وقال الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لبيراميدز، في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه: إن إبراهيم عادل خضع لأشعة جديدة وفحوصات طبية أثبتت حاجته لعلاج تحفظي.

وأضاف: "تم وضع قدم اللاعب في الجبس لتثبيت الكسر الذي تعرض له في كاحل القدم".

وأوضح أن إبراهيم عادل سيخضع أسبوعيا لأشعة جديدة، للتأكد من عدم تحرك العظام من مكانها وأن الأمور تسير بشكل طبيعي نحو التئام الكسر في الكاحل.

وأشار إلى أن اللاعب سيضع قدمه في الجبس مبدئيا لمدة 3 أسابيع، وبعدها ستكون هناك خطوات أخرى في إطار برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد نهاية المرحلة الأولى. 

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