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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار أمن المعلومات: ارتفاع القيمة للعملات المشفرة يرجع لزيادة الفائض النقدي أحيانا

صدى البلد

 


قال رولان أبي نجم مستشار أمن المعلومات، إن بتكوين والعملات الرقمية لا تؤثر فيها سوق الأسهم والسندات العادية، بل لها حسابات أخرى تتحكم في صعود وهبوط قيمتها.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من الكويت مع الإعلامي أحمد أبو زيد في برنامج "هذا المساء" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ارتفاع القيمة للعملات المشفرة يرجع إلى زيادة الفائض النقدي أحيانا، بينما إذا رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة تنخفض القيمة.


وأوضح أن 1% من مالكي العملات المشفرة في العالم يملكون أكثر من 90% من هذه العملات في العالم، وهناك تقارير بأن 50% من التداولات على البيتكوين تكون من الشخص لنفسه، حسيث يمتلك الكثيرون محافظ متعددة، ويجرون بينها التحويلات ليوهموا السوق أن هناك عرض وطلب فترتفع قيمة العملة.
 

أحمد أبو زيد الإعلامي أحمد أبو زيد القاهرة الإخبارية العملات المشفرة العملات الرقمية الفيدرالى الامريكى

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