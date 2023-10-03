كيف يمكنك معرفة صحة بطارية هواتف Galaxy من سامسونج ؟

يعد عمر البطارية هو أمر يفكر فيه معظم مستخدمي الهواتف الذكية، ولكن صحة البطارية يعد أيضا أمرا مهما عند استخدام الهاتف على المدى الطويل، حيث أنه على عكس هواتف آيفون، لا تمتلك هواتف أندرويد طريقة سهلة للغاية للتحقق من ذلك.

وبحسب موقع How-To Geek فإن مصطلح "عمر البطارية" يشير عادةً إلى المدة التي ستستمر فيها البطارية أثناء الشحن، وتخبرنا صحة البطارية بمدى تدهور البطارية.

كما أن انخفاض صحة البطارية يعني أن أداء البطارية سيكون أسوأ، حيث يتم تفريغها بشكل أسرع، وأنها تسخن، أو يظهر التغيرات التي تحدث.

ويمكن لمستخدمي هواتف Galaxy من شركة سامسونج التحقق من صحة بطارية هواتفهم من خلال تطبيق Samsung Members، على متجر Play، من خلال الخطوات الآتية :

اسحب لأسفل من أعلى الشاشة للكشف عن مربعات الإعدادات السريعة.

اضغط على أيقونة الترس لفتح الإعدادات.

قم بالتمرير لأسفل وحدد "العناية بالبطارية والجهاز".

ضمن قسم "الرعاية الإضافية"، حدد "التشخيص".

حدد "تشخيصات الهاتف".

وسيؤدي هذا إلى فتح تطبيق Samsung Members مع مجموعة من الرموز للأشياء التي يمكنك التحقق منها. اضغط على أيقونة "حالة البطارية".

وسترى بعض المعلومات حول البطارية، وستجد إحدى هذه الحالات الثلاث، إما "جيدًا" أو "عاديًا" أو "ضعيفًا".