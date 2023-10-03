عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف يمكنك معرفة صحة بطارية هواتف Galaxy من سامسونج ؟

كيف يمكنك معرفة صحة
كيف يمكنك معرفة صحة بطارية هواتف Galaxy؟

يعد عمر البطارية هو أمر يفكر فيه معظم مستخدمي الهواتف الذكية، ولكن صحة البطارية يعد أيضا أمرا مهما عند استخدام الهاتف على المدى الطويل، حيث أنه على عكس هواتف آيفون، لا تمتلك هواتف أندرويد طريقة سهلة للغاية للتحقق من ذلك. 

 

وبحسب موقع How-To Geek فإن مصطلح "عمر البطارية" يشير عادةً إلى المدة التي ستستمر فيها البطارية أثناء الشحن، وتخبرنا صحة البطارية بمدى تدهور البطارية. 

 

كما أن انخفاض صحة البطارية يعني أن أداء البطارية سيكون أسوأ، حيث يتم تفريغها بشكل أسرع، وأنها تسخن، أو يظهر التغيرات التي تحدث. 

 

ويمكن لمستخدمي هواتف Galaxy من شركة سامسونج التحقق من صحة بطارية هواتفهم من خلال تطبيق Samsung Members، على متجر Play، من خلال الخطوات الآتية : 

 

اسحب لأسفل من أعلى الشاشة للكشف عن مربعات الإعدادات السريعة. 

اضغط على أيقونة الترس لفتح الإعدادات.

قم بالتمرير لأسفل وحدد "العناية بالبطارية والجهاز".

ضمن قسم "الرعاية الإضافية"، حدد "التشخيص".

حدد "تشخيصات الهاتف".

وسيؤدي هذا إلى فتح تطبيق Samsung Members مع مجموعة من الرموز للأشياء التي يمكنك التحقق منها. اضغط على أيقونة "حالة البطارية". 

وسترى بعض المعلومات حول البطارية، وستجد إحدى هذه الحالات الثلاث، إما "جيدًا" أو "عاديًا" أو "ضعيفًا".

مستخدمى الهواتف الذكية صحة البطارية هواتف اندرويد أداء البطارية هواتف Galaxy تطبيق Samsung Members

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دراسة مرعبة.. كارثة تضرب 3 مدن عربية بعد دانيال وهذا موقف الإسكندرية

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

الاتفاق تم.. الأهلي يقترب من خطف أحمد فتوح في يناير

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

ناسا تكشف حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر

بعد عودة المدارس.. كيف تحمي ابنك من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا

هاني حتحوت يعلن خبر سارا لجماهير الزمالك

عبدالجليل: جمهور الزمالك يستحق الإشادة.. وموديست تنقصه الجاهزية البدنية للمشاركة مع الأهلي

حكاية وطن.. قرار رئاسي جديد بشأن الضحايا المصريين في ليبيا

«يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك».. هل تحوي بردة البوصيري على شرك؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتم تحضير فنجان قهوة في الفضاء؟.. لن تصدق

إزاي تفوقي بسرعة الصبح.. فيتامينات مهمة للأمهات في المدارس

العثور على نبيذ عمره 5 آلاف في مصر.. خبير أثري يكشف مفاجأة| خاص

بحضور أشرف زكي.. رضا البحراوي يحيي حفل انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

فيديو

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ