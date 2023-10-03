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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تصدير أول شحنة سعودية للصناعات الأساسية والتحويلية إلى أمريكا

صدى البلد

أبحرت أول سفينة من ميناء مدينة جازان السعودية للصناعات الأساسية والتحويلية ، متجهة إلى ولاية نيو أورلينز الأمريكية، تحمل على متنها أكثر من 37 ألف طن من مادة سبك الحديد الصلب، الذي يعد أول منتج من نوعه يتم صناعته في المملكة، وتم إنتاجه في مصنع شركة الصناعات المتطورة لأعمال الصهر المحدودة بالمدينة.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، يملك ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إمكانات هائلة وتكنولوجيا متقدمة في خدمات النقل اللوجستي، كون المدينة مركزاً لوجستياً مهماً للتبادل التجاري بالمملكة، ويعدّ من أحدث الموانئ في المنطقة ويتميز بموقعه الجغرافي على ممر التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وبالقرب من باب المندب ودول القرن الأفريقي وعلى طريق الحرير الصيني البحري، ويخدم من موقعه هذا المناطق الجنوبية كافة، إضافة إلى دول القرن الأفريقي.

وتبلغ طاقة الميناء الاستيعابية حوالي (1.2 مليون) حاوية نمطية سنوياً، كما تبلغ طاقته الاستيعابية للبضائع العامة والسائبة حوالي (5 ملايين طن) سنوياً، ويتميز بغاطس يبلغ 16.5 متراً، وهو ما يمكن الميناء من استقبال سفن "الجيل الخامس" الحديثة التي تصل حمولاتها إلى أكثر من 21 ألف حاوية، ويسمح بمناولة سفن البضائع العامة وبضائع الصب والتي تصل حمولاتها إلى أكثر من 100 ألف طن للسفينة.

يشار إلى أن من أبرز أهداف الميناء، تنمية قدرات القطاع الصناعي في منطقة جازان، واستهداف الأسواق العالمية وزيادة الصادرات إليها، واستثمار الثروات الطبيعية بالاستفادة من الموقع المميز للمنطقة، وتعزيز مكانة المملكة ودورها في سلاسل الإمداد العالمية.

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