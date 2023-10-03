عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ب 4000 جنيه.. موبايل جديد من Vivo لأصحاب الميزانيات المحدودة 

ب 4000 جنيه..موبايل
ب 4000 جنيه..موبايل جديد من Vivo لأصحاب المي

تم إطلاق هاتف Vivo Y17s في الهند التي تعد أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم. 

يستهدف الهاتف الذكي أصحاب الميزانيات المحدودة بمواصفات مناسبة.

 

مواصفات Vivo V17s

 

يأتي Vivo Y17s بشاشة IPS LCD بقياس 6.56 بوصة تقدم جودة عرض HD + تبلغ دقتها 720 × 1612 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، وسطوع 840 شمعة، ونطاق ألوان NTSC بنسبة 83 في المائة، وكثافة بكسل 269 بكسل لكل بوصة. في المقدمة، توجد كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، بينما يوجد في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل.

يحتوي Y17s على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط.

للنشر 11 صباحا..ب 4000 جنيه..موبايل جديد من Vivo لأصحاب الميزانيات المحدودة 

ويعمل Vivo Y17s بمعالج MediaTek Helio G85، إلى جانب 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي RAM من نوع LPDDR4x و 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين من نوع eMMC 5.1. بالإضافة إلى ذلك، يوفر تخزينًا قابلاً للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD مخصصة. يعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهة FunTouch OS 13.

تشمل الميزات الأخرى دعم SIM المزدوج، و Wi-Fi ثنائي النطاق، و Bluetooth 5.0، و GPS، ومنفذ USB-C، ومقبس صوت 3.5 مم، وهيكل حاصل على تصنيف IP54 لمتانة متزايدة.

 

السعر والتوافر

 

يتوفر Vivo Y17S باللون الأرجواني اللامع والأخضر الغامض ويمكن شراؤه من متجر Vivo الإلكتروني. يقدم اثنين من تكوينات التخزين: 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 64 جيجابايت من التخزين مقابل 11499 روبية (ما يعادل 4200 جنيه مصري ) و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت من التخزين مقابل 12499 روبية (أي ما يعادل 4600 جنيه مصري).

vivo Vivo V17s Vivo Y17s مواصفات Vivo V17s Mediatek أحدث موبايلات فيفو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

ماذا تقول بين التشهد والتسليم في الصلاة؟.. النبي أوصى بـ26 كلمة ويغفلها كثيرون

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

وزير الدفاع للرئيس: حرب أكتوبر ستظل ملحمة خالدة استردت للوطن كبرياءه وحررت أرضه المقدسة

حريق كبير في السيدة زينب.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

موضوعات متعلقة

جبنالك أرخص سعر..اشتري iPhone 12 بـ 12 ألف جنيه

موبايلات جديدة من Nokia هتعيش معاك العمر كله

الهاتف الأفضل مبيعا.. اشتري iPhone 13 بأقل من 15 ألف جنيه

ظهور مشكلة جديدة في iPhone 15 .. الأمر يتعلق بالبطارية

بدون شيخ..أفضل التطبيقات لحفظ القرآن الكريم

لو لسه فاكرها.. موبايل فلاجشيب من HTC بأقل من نصف سعر الآيفون

صنع في مصر.. أفضل موبايل اقتصادي من شاومي بـ4200 جنيه فقط

عرض الاثنين.. خصم 7900 جنيه على أفخم موبايل سامسونج

ترشيحاتنا

أعظم ملاحم التكاتف بين المصريين.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة عربية

الحق اشتري| أسعار الذهب تسجل هبوطًا اليوم الثلاثاء 3-10-2023

بالذخائر العنقودية.. أوكرانيا تقصف قرية روسية قرب الحدود

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

9 سنوات بناء.. كيف صمدت مصر اقتصاديا وسط الإرهاب والأزمات|خبراء يشرحون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مني زكي.. لأول مرة عارضة أزياء فى أسبوع الموضة بباريس

قصتها مأساوية.. تفاصيل تكريم سلطات روسيا مواطنا تركيا بسبب شابة حامل

توصية طبية تحدد مصير موديست مع الأهلي.. تفاصيل حاسمة

أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس وتأثيره على الدراسة

فيديو

أسماء ومفاجأت.. لاعب تونسي يكشف لجوء نجوم كرة بارزين للسحرة| فيديوجراف

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ