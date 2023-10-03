ب 4000 جنيه.. موبايل جديد من Vivo لأصحاب الميزانيات المحدودة 

تم إطلاق هاتف Vivo Y17s في الهند التي تعد أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم.

يستهدف الهاتف الذكي أصحاب الميزانيات المحدودة بمواصفات مناسبة.

مواصفات Vivo V17s

يأتي Vivo Y17s بشاشة IPS LCD بقياس 6.56 بوصة تقدم جودة عرض HD + تبلغ دقتها 720 × 1612 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، وسطوع 840 شمعة، ونطاق ألوان NTSC بنسبة 83 في المائة، وكثافة بكسل 269 بكسل لكل بوصة. في المقدمة، توجد كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، بينما يوجد في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل.

يحتوي Y17s على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط.

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ويعمل Vivo Y17s بمعالج MediaTek Helio G85، إلى جانب 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي RAM من نوع LPDDR4x و 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين من نوع eMMC 5.1. بالإضافة إلى ذلك، يوفر تخزينًا قابلاً للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD مخصصة. يعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهة FunTouch OS 13.

تشمل الميزات الأخرى دعم SIM المزدوج، و Wi-Fi ثنائي النطاق، و Bluetooth 5.0، و GPS، ومنفذ USB-C، ومقبس صوت 3.5 مم، وهيكل حاصل على تصنيف IP54 لمتانة متزايدة.

السعر والتوافر

يتوفر Vivo Y17S باللون الأرجواني اللامع والأخضر الغامض ويمكن شراؤه من متجر Vivo الإلكتروني. يقدم اثنين من تكوينات التخزين: 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 64 جيجابايت من التخزين مقابل 11499 روبية (ما يعادل 4200 جنيه مصري ) و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت من التخزين مقابل 12499 روبية (أي ما يعادل 4600 جنيه مصري).