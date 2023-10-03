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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مقارنة شرسة بين سامسونج Galaxy S23 Ultra و iPhone 15

مقارنة شرسة بين سامسونج
مقارنة شرسة بين سامسونج Galaxy S23 Ultra و iPh

يعتبر غطاء التيتانيوم الجديد من Apple لجهاز iPhone 15 Pro Max هو أحد أكبر نقاط البيع الخاصة به. من المفترض أن يكون أقوى وأكثر متانة من الألومنيوم المستخدم في أجهزة iPhone السابقة. ومع ذلك ، يظهر اختبار السقوط الذي أجراه مؤخرًا YouTuber PhoneBuff أن الهيكل المصنوع من التيتانيوم لا يوفر أي فائدة كبيرة في العالم الحقيقي من حيث حماية السقوط.

قارن اختبار السقوط بين iPhone 15 Pro Max و Samsung Galaxy S23 Ultra في سلسلة من الجولات ، حيث تم إسقاط كلا الهاتفين من نفس الارتفاع وعلى نفس المواد. استخدم PhoneBuff أذرعًا آلية لضمان بيئة اختبار عادلة ومسيطر عليها.

عانى iPhone 15 Pro Max من تشققات واسعة عبر الجزء الخلفي الزجاجي بعد إسقاطه من مستوى الخصر ، بينما تعرض Galaxy S23 Ultra لتشققات أصغر على اثنين من الزوايا ، على الرغم من أنه مصنوع من مواد أقل متانة.

في الجولة الثانية ، تم إسقاط كلا الهاتفين بحيث يكون أحد زواياهما متجهًا لأسفل. ظل الإطار المصنوع من التيتانيوم لجهاز iPhone 15 Pro Max سليمًا إلى حد ما ، لكن زجاجه الخلفي بدأ في السقوط. من ناحية أخرى ، أظهر إطار S23 Ultra تشوهات طفيفة ، لكن الهاتف ظل يعمل بكامل طاقته.

للنشر 3 عصرا..مقارنة شرسة بين سامسونج Galaxy S23 Ultra و iPhone 15

خلال الجولة الثالثة ، تم إسقاط كلا الهاتفين مع شاشتيهما لأسفل. تعرضت كلا الشاشتين للكسر بشكل كبير ، لكن Galaxy S23 Ultra كان أداءه أسوأ قليلاً بسبب شاشته المنحنية.

في الجولة الأخيرة من الاختبار ، تم إسقاط كلا الهاتفين من نقطة أعلى. بدا Galaxy S23 Ultra مشابهًا لكيفية ظهوره بعد اختبار السقوط السابق ، لكن iPhone 15 Pro Max أظهر المزيد من الزجاج المكسور في الأمام والخلف.

كان لا يزال كلا الهاتفين يعملان بعد اختبار السقوط ، لكن Galaxy S23 Ultra كان أداءه أفضل من iPhone 15 Pro Max ، على الرغم من أنه يحتوي على إطار من الألومنيوم. سجل S23 Ultra 39 نقطة من أصل 40 ، بينما سجل iPhone 15 Pro Max 37 نقطة.

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