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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يتطلع لتعزيز الصدارة على حساب كوبنهاجن

صدى البلد

يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا على نظيره كوبنهاجن الدنماركي، اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب “باركن ستاديون”، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع بايرن ميونخ بقيادة مديره الفني توماس توخيل، للفوز على كوبنهاجن في مباراة اليوم، وتعزيز صدارة المجموعة الأولى.

وفاز بايرن ميونخ على مانشستر يونايتد 4-3 في الجولة الافتتاحية، بينما تعادل كوبنهاجن مع جالاتا سراي 2-2.

وقال توماس توخيل خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة كوبنهاجن: “لدي احترام كبير لكل منافس في دوري أبطال أوروبا، إنها أصعب مسابقة للأندية في العالم”.

وأضاف: "واجه كوبنهاجن مانشستر سيتي ودورتموند وإشبيلية في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ولم يخسر أي مباراة على أرضه، نحن نريد تغيير ذلك".

على الجانب الآخر، يتسلح فريق كوبنهاجن بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري.

ترتيب المجموعة الأولى:

1- بايرن ميونخ : 3 نقاط

2- كوبنهاجن : نقطة

3- جالاتا سراي : نقطة

4- مانشتستر يونايتد : 0 نقاط
 

بايرن ميونخ كوبنهاجن دوري ابطال أوروبا توخيل مانشستر يونايتد

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