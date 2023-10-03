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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بقصد الاحتكار.. ضبط مخزن لتعبئة وتخزين المعسل بدون ترخيص بالجيزة

مخزن معسل
مخزن معسل

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف جهود الرقابة ومنع أى محاولات للتلاعب بالأسعار والغش التجارى والقضاء على الممارسات الاحتكارية والتأكد من التزام المنشأت بأشتراطات الحماية المدنية. 

وفى هذا الإطار نجحت جهود أجهزة محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبوالنمرس فى ضبط مخزن لتخزين وتعبئة المعسل وسط الكتلة السكنية بدون الالتزام باشتراطات الحماية المدنية وتخزينه بدون ترخيص بطريق المريوطية نطاق شبرامنت.

وعلى الفور تم غلق وتشميع المصنع ومصادرة الكميات المضبوطة بالمخزن التى تقدر بحوالي ربع طن معسل معبئة ومعدة للتداول بالأسواق وتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليه.

ووجه اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مباحث ومديرية التموين ومديريات الشئون الصحية والطب البيطرى باستمرار حملات الرصد والمتابعة الدورية للأسواق للتأكد من سلامة السلع والمواد الغذائية المتداولة.

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