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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اتهام نجم مسلسل Game of Thrones بالاعتداء على الأطفال

الممثل جوزيف جات
الممثل جوزيف جات

مثّل نجم مسلسل Game of Thrones، جوزيف جات، أمام المحكمة فيما يتعلق بجرائم مشينة ضد الأطفال. 

ولعب جات، البالغ من العمر 51 عامًا، دور ثين وارج في برنامج HBO الناجح، لكنه وصل إلى محكمة في لوس أنجلوس يوم الاثنين (2 أكتوبر) مع صديقته ميرسي مالك حيث كان يهدف إلى الدفاع عن نفسه ضد هذه المزاعم.

 عند وصوله إلى المحكمة مرتديًا قميصًا أسود وسروالًا بنيًا، تم التعرف على جوزيف من خلال مظهره الأصلع أثناء توجهه نحو المحكمة. 

الممثل جوزيف جات

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، بدا جوزيف  هادئًا ومتماسكًا وهو في طريقه إلى المنطقة إلى قاعة المحكمة في كاليفورنيا.

تم اتهام جوزيف بارتكاب جناية "الاتصال بقاصر لارتكاب جريمة جنسية" في النقطة الساخنة بكاليفورنيا في أبريل 2022. وبعد جلسة الاستماع الأولية، تم إطلاق سراح جات بكفالة ولا يزال حرًا حاليًا.

مسلسل Game of Thrones Game of Thrones جوزيف جات جرائم مشينة ضد الأطفال

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