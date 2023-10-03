مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ49

يحتفل اليوم الإثنين أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأوليمبي السابق بعيد ميلاده الـ 49 حيث ولد يوم 3 أكتوبر عام 1974 .

وبدأ أسامة عبدالكريم، مشواره الكروى كحارس مرمى في ناشئي نادي الزمالك، قبل أن ينضم للفريق الأول بنادي الترسانة، واتجه بعد ذلك للتدريب في نادي الزمالك ليصبح أحد أهم وأبرز المدربين في الوقت الحالي ويتم الاعتماد عليه في اختيار الحراس الطلائع للمنتخبات الوطنية.



وخاض عبدالكريم تجربة تدريبية احترافية مع نادي أهلي طرابلس الليبي مع الألماني بوكير ثم عاد إلى طلائع الجيش ثم الاتحاد السكندري بجهاز فني يقوده الإسباني ماكيدا، وما هي إلا سنوات قليلة حتى استلم المدرب مهمته التدريبية الوطنية مع منتخب مصر مواليد 98 ثم مديرا فنيا لحراس مرمي الشباب والناشئين بالزمالك ثم الإنتاج الحربي.

وضحت بصمة المدرب في بطولة الأمم الأفريقية، تحت 23 سنة حينما تألق محمد صبحي حارس مرمي نادي الزمالك والذي توج بأفضل حارس في البطولة التى توجت بها مصر وتأهلت إلى أولمبياد طوكيو 2020 .