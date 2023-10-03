الجامعة المصرية اليابانية: نستثمر الخبرات لتأهيل الخريجين لسوق العمل محليا وإقليميا ودوليا

أكد رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عمرو عدلي، أن الجامعة تستثمر الخبرات اليابانية في إعداد الطلاب لوظائف المستقبل حيث يتم تأهيلهم وفقا لبرامجها الجامعة الأكاديمية التي تواكب المتغيرات في احتياجات سوق العمل، بجانب تعزيز قدرات الخريجين للمنافسة في سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



جاء ذلك خلال لقاء تعريفي نظمته الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا اليوم /الثلاثاء/ للطلاب الجدد لتعريفهم بالجامعة وكلياتها وما تقدمه من برامج أكاديمية تؤهل الخريجين لسوق العمل والتعريف بمميزات النموذج الياباني للتعليم والأنشطة الطلابية، بحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



وأوضح الدكتور عمرو عدلي أن الجامعة المصرية اليابانية هي أول جامعة بحثية تأسست بالشراكة بين الحكومتين المصرية واليابانية وتعد أول جامعة تحمل اسم اليابان خارج حدودها.



وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تعمل على 3 محاور هي: إتاحة تعليم جيد بمواصفات دولية لتخريج شخص مؤهل للاستحواذ على فرص العمل المحلية والدولية، والدعم الكبير للاقتصاد المصري، وريادة الأعمال، مؤكدا أن الجامعة تضع أولوية لدعم ورعاية الطلاب المبدعين والمبتكرين في كافة المجالات العلمية.



من جانبه، أكد الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للتعليم والشئون الأكاديمية، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالطالب وترفع شعار "الطلاب أولا"، مؤكدا حرص الجامعة على الاهتمام ببناء شخصية الطالب ليس من الناحية الأكاديمية فقط بل من جميع النواحي حيث تسعى لإكساب الطالب المهارات المختلفة مثل مهارات الاتصال والتواصل والبحث والتفكير المنطقي والمهارات الرياضية ومهارات تعلم اللغات وذلك بهدف إعداد خريج مختلف عن جميع خريجي الجامعات الأخرى ولديه القدرة على المنافسة في سوق العمل.



وأضاف أنه الجامعة أعدت بيئة تعليم جادة وجذابة وممتعة لتكون تجربة الطلاب فيها ثرية، لافتا إلى أن الجامعة حصلت مؤخرا على المركز الأول في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات على مستوى الجامعات المصرية.