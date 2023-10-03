ماهر همام: الأهلي سيحقق إنجازات الموسم الماضي وكولر كلمة السر

كشف ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق ، إن الفريق الموسم الحالي يسعي لتكرار إنجازات الموسم الماضي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر ، وقادر على ذلك.

وقال ماهر همام فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" ‏مباراة الأهلي أمام إنبي قوية للغاية غدا الأربعاء ،بالطبع فى كأس مصر القديم، ومهم للغاية أن النادي الأهلي يحقق بطولة الكأس ، لاستمرار تحقيق البطولات خلال الفترة الحالية تحت قيادة مارسيل كولر.

وأضاف:" كولر تحدث مع اللاعبين عقب مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وخسارة مباراة كأس السوبر الإفريقي ، وطالبهم بالفوز فى القادم، و كان له مفعول السحر بعدما طالبهم بنسيان مباراة السوبر من أجل التفكير فى تحقيق بطولة الدوري ثم دوري أبطال إفريقيا، لذلك خلال مباراة المصري فى الدوري ثم مباراتي سان جورج الاثيوبي كان المستوي رائع وجيد.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة إنبي ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس مصر غدا الأربعاء فى لقاء قوي بين الفريقين.