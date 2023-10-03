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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل الأهلي عقب تغيير موعد مباراة أنبي في نصف نهائي كأس مصر

صدى البلد

وجه النادي الاهلي رساله للفريق قبل مواجهة انبي غذا الاربعاء قي نصف نهائي كأس مصر 

 

ونشر الحساب الرسمي للنادس الاهلي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” صوره للفريق وعلق :" الأبطال على أتم الاستعداد لمواجهة إنبي في كأس مصر #يلا_يا_أهلي"


أعلن اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة فريقي الأهلي وإنبي في اللقاء الذي كان مقرر له السابعة من مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي كأس مصر ليقام في التاسعة مساء 

 


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي غدًا الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

 

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل في تحقيق الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضية على ملعب القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة الأهلى الاهلى وانبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي

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