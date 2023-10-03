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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل أرسنال أمام لانس في دوري أبطال أوروبا.. النني على مقاعد البدلاء

أرسنال
أرسنال

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه لانس الفرنسي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أرسنال

ويجلس محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال، فيما جاء تشكيل أرسنال كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتين أوديجارد - كاي هافيرتز

خط الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - جابرييل جيسوس

وتنطلق المباراة على ستاد بوليرت ديليليس، معقل فريق لانس، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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