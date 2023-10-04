برلماني: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو مرتفعة رغم الأزمات العالمية

قال النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشيوخ بمجلس الشيوخ، إن مؤتمر "حكاية وطن" استعرض بشكل دقيق المسار التنموي للدولة في كل القطاعات خلال السنوات الأخيرة.

وأشار "سمير"، لـ "صدى البلد"، إلى أنه خلال الفترة من 2011 إلى 2016 مر الاقتصاد المصري بـ 4 مراحل، كل مرحلة اختلفت فيها الحالة الاقتصادية والتنموية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاقتصاد المصري نجح بشكل كبير جدًا فى تحقيق معدل نمو مرتفعة وتقليل عجز الموازنة وزيادة الإيرادات بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الأحداث الخاصة بكورونا والأزمات الاقتصادية التى مر بها العالم بسبب الحرب الروسية، أدت إلى إحداث خلل كبير جدًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية مازالت محافظة على النجاح الكبير فى الإصلاح الاقتصادى، وبالتالى هناك توقعات أن يتم خلال السنوات القادمة فى تقليل عجز للموازنة بشكل كبير .

وأشار “سمير” إلى أن الدولة المصرية في تفكير دائم ومستمر فى كيفية تعزيز مسار الإيرادات وكيفية تنميتها، بالإضافة إلى تنمية إيرادات السياحة وتجديد الصادرات، مؤكدًا أن كل هذه المجهودات تساعد في زيادة إيرادات الدولة المصرية.

وأوضح أنه يتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة انخفاضا في العجز، لاسيما وأنها تحقق فائض أولي على مدار السنوات الأخيرة.