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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نيمار يقود الهلال للفوز على ناساجي الإيراني في دوري أبطال آسيا

نيمار
نيمار

قاد البرازيلي نيمار دا سيلفا، فريقه الهلال السعودي، للفوز على ناساجي مازانداران الإيراني بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

أنهى الهلال الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 18.

 وشهد هذا الشوط طرد أمير هوشمند، لاعب ناساجي مازانداران، وسلمان الفرج، لاعب الهلال، في الدقيقة 38.

 وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي نيمار الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 58، مسجلًا أول أهدافه مع الفريق الذي انضم إليه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قبل أن يضيف صالح الشهري الهدف الثالث للهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

 ورفع الهلال رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد ناساجي مازانداران عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

 

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