الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم على نابولي بهدفين في دوري أبطال أوروبا

تقدم ريال مدريد الإسباني على مضيفه نابولي الإيطالي بهدفين لهدف، في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمعهما، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

فريق نابولي بادر بالتسجيل عن طريق أوستيجارد في الدقيقة 19 من متابعة لرأسية ناتان التي ارتطمت بالعارضة.

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 27 هدف التعادل لـ ريال مدريد من متابعة لتمريرة بيلينجهام.

وسجل جود بيلينجهام الهدف الثاني لـ ريال مدريد في الدقيقة 34 بعد مجهود فردي رائع.

تشكيل ريال مدريد

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجر - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور