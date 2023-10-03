دوري أبطال أوروبا.. مانشستر يونايتد يتعادل مع جالاتا سراي في الشوط الأول

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع ضيفه جالاتا سراي التركي بهدف لمثله، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح الدنماركي راسموس هويولاند التسجيل لـ مانشستر يونايتد بهدف أول في الدقيقة 17 بضربة رأسية من متابعة لعرضية راشفورد.

وأدرك الإيفواري ويلفريد زاها التعادل لـ جالاتا سراي بهدف أول في الدقيقة 23.

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلًا من:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور ليندلوف - رافاييل فاران - سفيان أمرابط

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو- برونو فيرنانديز - ماسون ماونت

خط الهجوم: حنبعل المجبري - ماركوس راشفورد - راسموس هويولاند