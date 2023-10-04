ريال مدريد يهزم نابولي 3-2 في دوري أبطال أوروبا

فاز ريال مدريد الإسباني على مضيفه نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

فريق نابولي بادر بالتسجيل عن طريق أوستيجارد في الدقيقة 19 من متابعة لرأسية ناتان التي ارتطمت بالعارضة.

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 27 هدف التعادل لـ ريال مدريد من متابعة لتمريرة بيلينجهام.

وسجل جود بيلينجهام الهدف الثاني لـ ريال مدريد في الدقيقة 34 بعد مجهود فردي رائع.

وأدرك بيوتر زيلينسكي التعادل لـ نابولي في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

وسجل ميريت حارس نابولي الهدف الثالث لـ ريال مدريد بالخطأ في مرماه، عندما اصطدمت تسديدة فالفيردي الصاروخية برأسه، بعدما ارتطمت في العارضة.

انتصار ريال مدريد رفع رصيدهم لـ 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط في المركز الثاني.

تشكيل ريال مدريد

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجر - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور