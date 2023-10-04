مانشستر يونايتد يخسر من جالاتا سراي.. وبايرن ميونخ يهزم كوبنهاجم

خسر فريق مانشستر يونايتد أمام ضيفه جالاتا سراي التركي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح الدنماركي راسموس هويولاند التسجيل لـ مانشستر يونايتد بهدف أول في الدقيقة 17 بضربة رأسية من متابعة لعرضية راشفورد.

وأدرك الإيفواري ويلفريد زاها التعادل لـ جالاتا سراي بهدف أول في الدقيقة 23.

وسجل هويولاند الهدف الثاني له ولمانشستر يونايتد في الدقيقة 68، قبل أن يُعادل أكتورأوجلو النتيجة لـ جالاتا سراي في الدقيقة 71.

وتحصل جالاتا سراي على ركلة جزاء أهدرها إيكاردي في الدقيقة 78، بعد طرد كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد.

وسجل إيكاردي الهدف الثالث لـ جالاتا سراي في الدقيقة 81، مهديًا فريقه نقاط الانتصار.

بايرن ميونخ تمكن من الفوز خارج ملعبه أمام كوبنهاجن الدنماركي، ضمن منافسات ذات المجموعة.

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلًا من:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور ليندلوف - رافاييل فاران - سفيان أمرابط

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو- برونو فيرنانديز - ماسون ماونت

خط الهجوم: حنبعل المجبري - ماركوس راشفورد - راسموس هويولاند