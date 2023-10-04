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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ساتيا ناديلا: هيمنة جوجل على البحث تقوض فرص المنافسين بما فيها مايكروسوفت 

ساتيا ناديلا، الرئيس
ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت

أدلى ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت بشهادته أمام محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية أن هيمنة شركة جوجل الكاملة على أعمال البحث عبر الإنترنت تجعل من الصعب على المنافسين، حتى شركته، الحصول على حصة في السوق.

 

واستدعت المحكمة ناديلا كشاهد في محاكمة وزارة العدل لمكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل التابعة، حيث تزعم الحكومة أن جوجل سحقت المنافسة في البحث عبر الإنترنت من خلال اتفاقياتها التجارية الاستبعادية على شبكة الإنترنت. 

 

وأوضحت وزارة العدل أن شركة جوجل تقوم بالدفع لمصنعي الهواتف الذكية وشركات متصفحات الويب لتعيين جوجل كمحرك البحث الافتراضي الخاص بهم. 

 

وكانت الوزراة قد رفعت قضيتها ضد جوجل في عام 2020 متهمة إياها باحتكار أعمال البحث، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى نوفمبر القادم.   

 

وقال ناديلا أمام المحكمة إن مايكروسوفت لديها خطط لإنفاق مليارات الدولارات لبناء شراكة مع شركة آبل لجعل متصفحها Bing محرك البحث الافتراضي على هواتف آيفون وأجهزة أبل الأخرى.

 

وأشار ناديلا إلى صعوبة المنافسة قائلا "إن تحقيق أي اختراقات أمر صعب، لكن لا يمكن لأحد أن يتهمنا بعدم المثابرة". 

 

وأضاف قدمت مايكروسوفت محرك البحث Bing في عام 2009، وقدر ناديلا أن الشركة استثمرت حوالي 100 مليار دولار في محرك البحث على مدى العقدين الماضيين. 

 

وردت جوجل بأنه من السهل على مستخدمي الهواتف الذكية التحول إلى محرك بحث مختلف على متصفح الويب، إلا أن  ناديلا قد دحض الحجة ووصفها بأنها "زائفة تماما". 

 

وفي الوقت الحالي، تعد جوجل هي المزود الحصري لمحركات البحث لشركة أبل، حيثيقال إن جوجل تدفع لشركة أبل مليارات الدولارات كل عام لجعل جوجل محرك البحث الافتراضي على جميع أجهزتها، فقا لـ The Observer. 

 

وتعد مايكروسوفت هي المنافس الرئيسي لجوجل في مجال البحث عبر الإنترنت، لكن محرك البحث Bing من مايكروسوفت لا يشكل تهديدًا كبيرًا لجوجل، التي تستحوذ على أكثر من 90 % من سوق البحث عبر الإنترنت. 

 

 

مايكروسوفت جوجل ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت أعمال البحث عبر الإنترنت محركات البحث Bing

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