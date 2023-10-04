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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سليمان: الإسماعيلي محظوظ بوجود إيهاب جلال

صدى البلد

أكد أحمد سليمان المتحدث الرسمي بنادي الإسماعيلي، أن الموسم الحالي الهدف من ورائه هو تحقيق نتائج جيدة وتلاشي أخطاء الموسم الماضي، والنادي محظوظ بوجود إيهاب جلال على رأس القيادة الفنية.

وتابع سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أمر التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق وغرامته مطروح على مجلس الإدارة، لصالح الزمالك لمساعدته".

وأضاف أحمد سليمان: "لا بد من دراسة أمر أن يتم خوض مباريات الأهلي في الإسماعيلية مرة أخرى، بعد 10 أعوام من الغياب، من مبدأ تكافؤ الفرص، خاصةً أن هذا يزيد من سعر الدوي المصري، وخاطبنا الجهات الأمنية لإقامة المباريات في ستاد الإسماعيلية، خاصةً مع وعي الجماهير وحالة الأمن المميزة في الوقت الحالي".

واستطرد المتحدث الرسمي: "محمد فوزي سوف يحرس عرين الإسماعيلي في مباراة الأهلي بدلًا من أحمد عادل عبدالمنعم الذي تعرض للإصابة وسوف يغيب للعلاج".

واختتم: "أزمة إيقاف القيد، ربما تكون فرصة جيدة للنادي، خاصةً أنه يتم اللجوء إلى العناصر الشبابية في قطاع الناشئين، بعد الهيكلة التي حدثت وساهمت في تطوير اللاعبين وسوف يدعموا الفريق بالفترة المقبلة".

الاسماعيلي إيهاب جلال سليمان أمير هشام حمدي النقاز

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