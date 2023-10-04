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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تضيف التفاعل بالـ emoji على Gmail

جوجل تضيف التفاعل
جوجل تضيف التفاعل بالـ emoji على Gmail.. عاجل

أعلنت جوجل عن إضافة خاصية جديدة إلى خدمة البريد الإلكتروني جيميل، تسمح للمستخدمين بالتفاعل باستخدام الوجوه التعبيرية. 

 

وستتوفر الخاصية الجديدة تدريجيًا لجميع المستخدمين، وستصل أولاً لمستخدمي أندرويد، ثم لمستخدمي iOS والويب.

وعند استخدام الخاصية الجديدة، سيجد المستخدمون أيقونة الوجه التعبيري بجانب خيارات الرد على رسائل البريد الإلكتروني. وعند الضغط على الأيقونة، سيعرض تطبيق جيميل مجموعة من الوجوه التعبيرية الشائعة الاستخدام، بالإضافة إلى خيار لإضافة وجوه تعبيرية أخرى. يمكن للمستخدمين التراجع عن إرسال الوجه التعبيري بالضغط عليه مرة أخرى.

يمكن للمستخدمين رؤية الوجوه التعبيرية التي تفاعل بها آخرون مع الرسالة البريدية. 

ويمكن استخدام أحد الوجوه التعبيرية بالضغط عليها مباشرة، أو رؤية المتفاعلين بالضغط المطوّل. للحصول على أفضل تجربة، يُنصح باستخدام تطبيق جيميل الرسمي. إذا تم استخدام تطبيق بريد إلكتروني آخر، فستظهر التفاعلات بالوجوه التعبيرية في رسائل بريدية منفصلة.

وتتوفر الخاصية الجديدة حاليًا فقط للحسابات الشخصية، ولا تعمل في حسابات القطاعات التعليمية أو العمل. كما أنها لا تعمل عندما تكون الرسالة موجهة لأكثر من 20 شخص، أو ضمن رسائل القوائم البريدية. قد ترفع جوجل هذه القيود في وقت لاحق.

تخطط جوجل أيضًا لإضافة ميزات جديدة إلى خدمة جيميل، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في الرد على الرسائل، وخصائص جديدة لمكافحة البريد المزعج.

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