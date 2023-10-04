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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا قالت السفيرة الأمريكية في الإمارات عن دور بلادها بالشرق الأوسط

الإمارات وأمريكا
الإمارات وأمريكا

 



تعتقد سفيرة الولايات المتحدة لدى الإمارات العربية المتحدة مارتينا سترونج أن الولايات المتحدة لازالت فاعلة في السياسة الخارجية في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
تشير بذلك السفيرة إلى أن لأمريكا دور في المنطقة مع مزاحمة الصين لها.

تسعى الولايات المتحدة إلى تنظيم عملية توازن دقيقة في المنطقة، خاصة أنها تدفع من أجل علاقات أفضل في ظل تزايد النفوذ الصين.

وقد أظهرت المملكة العربية السعودية مؤخراً علامات على التوجه نحو الصين وروسيا بعد إحياء العلاقات مع إيران من خلال المحادثات التي توسطت فيها بكين وتلقي دعوة للانضمام إلى تحالف البريكس للاقتصادات الناشئة.

وقالت سترونج إن الولايات المتحدة “تعمل بشكل وثيق للغاية مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومع شركائنا الآخرين هنا في المنطقة بشأن أولويات أمننا القومي الأساسية وكذلك أولوياتنا الاقتصادية الوطنية”.

 

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