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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تطور جديد في الحالة الصحية لـ هاني الناظر

هاني الناظر
هاني الناظر

أعلن نجل الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والأستاذ بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث، قبل يومين، تعرض والده، الدكتور هاني الناظر لوعكة صحية شديدة.

وطالب- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، محبي والده، بالدعاء له بالشفاء العاجل؛ ليبدأ متابعيه في التساؤل عن الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، وطبيعة المرض الذي يعاني منه.

اعتاد الدكتور هاني الناظر، مساعدة الكثير من المرضى، سواء من خلال العيادة، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والرد على الكثير من الاستشارات الطبية؛ مما جعله يحتل مكانة كبيرة في قلوب متابعيه. 

الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

التطورات الصحية للدكتور هاني الناظر.. علم “صدى البلد”، أن الدكتور هاني الناظر يعاني من مشكلات صحية في الأنف والأذن، وهذا استدعى خضوعه لعملية جراحية، كما علم أنه في حالة مستقرة الآن، ويتواجد داخل أحد المستشفيات؛ لتلقي الرعاية الصحية.

هاني الناظر يعتذر لمحبيه ومتابعيه

أعلن الناظر، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، عن تعرضه لوعكة صحية، معتذرا عن عدم قدرته على استقبال الأسئلة الخاصة بالمرضى، حيث كتب: «بعتذر لحضراتكم عن عدم قدرتي على استقبال أسئلتكم الطبية والإجابة عليها، ولا قدرتي على استقبال المكالمات التليفونية؛ بسبب مروري بوعكة صحية شديدة.. أسأل حضراتكم الدعاء، وربنا يبارك في صحتكم جميعا ويحفظكم».

ابن هاني الناظر يطلب الدعاء لوالده

كشف نجل الدكتور هاني الناظر، بعد ساعات من منشور والده، أن والده يستعد لإجراء عملية جراحية، وكتب عبر «فيس بوك»: «والدي الدكتور هاني الناظر في وعكة صحية شديدة جدا، وإن شاء الله داخل يعمل عملية بكره الصبح، وحقيقي محتاج دعاء، ربنا يقومه بالسلامة ويعديها على خير».

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