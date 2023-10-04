أمريكا توافق على استخدام لقاح جديد ضد فيروس كورونا

قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، إنها سمحت بنسخة محدثة من لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة ‎نوفافاكس، للاستخدام الطارئ للأفراد الذين لا تقل أعمارهم عن 12 عاما، وفق ما ذكرت صحيفة “يو إس إيه توداي” الأمريكية.

وسيكون اللقاح الثالث الذي تصنعه شركة نوفافاكس لـ"كوفيد-19"، متاحًا قريبًا في الصيدليات وعيادات الأطباء.

وسمحت إدارة الغذاء والدواء باستخدام لقاح نوفافاكس، الذي يعتمد على نوع مختلف من التكنولوجيا عن اللقاحين الآخرين المتاحين.

ويقوم كلا النوعين بتدريب الجهاز المناعي على تحديد واستهداف البروتين الشوكي الموجود على سطح فيروس SARS-CoV-2.

ويستخدم لقاحا موديرنا وفايزر-بيونتيك تقنية موصل RNA، بينما يستخدم لقاح نوفافاكس Novavax بروتينًا؛ للقيام بنفس الشيء.

ويسمح ترخيص إدارة الغذاء والدواء (FDA) باستخدام جرعة نوفافاكس كـ"معزز مناعي" لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق.

يستهدف لقاح نوفافاكس نفس متغير XBB.1.5 مثل اللقاحين الآخرين.