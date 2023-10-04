برلمانية: الإرادة السياسية دفعت مصر لتحقيق نجاحات في القطاع الاقتصادي غير مسبوقة

أشادت النائبة إيفيلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الدولة لتحسين مسار الاقتصاد المصري، والذي بدأ من خلال تغيير البنية التحتية فى جميع المجالات، والتي هئيت المناخ بشكل كبير للغاية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.





وأشارت "متى" لـ "صدى البلد"، إلى أن الإرادة المصرية من أبرز العوامل التى ساعدت على تحسين المسار الإقتصادى، بالإضافة إلى التفكير والإدارة الجيدة، موضحة أن تلك الإنجازات تتحقق فى بعض الدول خلال 50 عام، لكن مصر قامت بتحقيقها فى وقت قياسى.

ولفتت عضو لجنة الصناعة، إلى أن من المفترض أن ننظر إلى المصانع فى الفترة القادمة، واستغلال المواد الخام المتوفرة وتصنيعها ثم تصديرها بأسعار أكثر من تصديرها كمواد خام، موضحة أنه بسبب العدد السكانى الكبير لا نشعر بهذا بعوائد التنمية، لافتة إلى أن النجاح يحتاج إلى الصبر والعمل والمجهود والإرادة والتضحية .

وأضافت أن سبب الأزمة الإقتصادية الحالية هو اعتمادنا بشكل كبير على استيراد القمح من روسيا وعدم زراعته فى مصر، فعند نشوب حرب روسيا وأكرانيا تأثرت مصر، ولكن فى الفترة الحالية تعمل مصر على التوسع في زراعة القمح.