مفاوضات فعلية |شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي المحترف

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم محمد شريف نجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي

وأكد شوبير قي تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أنه تحدث مع شريف عبر الهاتف حيث أخبره شريف أنه بالفعل هناك مفاوضات قويه من قبل مسؤولي الزمالك لضمه للفريق

واضاف شوبير أن شريف أخبره أن المفاوضات قويه ولكنه يرغب في استكمال تجربه احترافه مشددا أن اللاعب أخبره أن الأولوية ستكون للأهلي حال عودته للدوري المصري

وأضاف شوبير أن شريف أخبره أن الأهلي هو بيته وفي حال عودته للدوري المصري ستكون عبر بوابه الأهلي فقط