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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل سجود السهو واجب في صلاة النوافل.. اعرف الموقف الشرعي

صدى البلد

قال العلماء إن سجود السهو في النافلة، كالفريضة من حيث الحكم، فإذا سها المسلم في النافلة سهوا يقتضي سجود السهو؛ فإنه يفعل ذلك كما في الفريضة، فلو مثلا نسي ركعة كاملة من الركعات وقام فإنه يرجع ويأتي بالركعة، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم؛ لأن حكم سجود السهو كحكم الفريضة في هذا الباب.

ومن جانبه،  قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من نسي ركعة في صلاة التطوع، ينبغي عليه أن يأتي بها ثم يسجد للسهو قبل السلام.

حكم سجود السهو في صلاة النافلة

يذكر أن السهو في صلاة النافلة مثل السهو في صلاة الفريضة، إلا في مسائل؛ وهي:

أ. من نسي الفاتحة في النافلة، ولم يتذكر إلا بعد الرفع من الركوع، فإنه يتمادى على صلاته، ويضيف ركعة أخرى، ويسجد بعد السلام للزيادة.

ب. من نسي السورة، أو السر، أو الجهر، ولم يتذكر إلا بعد الركوع، فإنه يتمادى على صلاته حتى يتمها، ولا شيء عليه، بخلاف السهو في الفريضة، فإن عليه السجود القبلي في نسيان السورة والجهر، والبعدي في نسيان السر.

حكم ترك سجود السهو 

قال الدكتور محمود شلبي  أمين الفتوى بدار الإفتاء،  خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن الأخطاء التي تقع في الصلاة أنواع، منها أخطاء يكفيها سجود سهو وأخطاء السجود وحده لايكفي.

وأضاف: مثلا نسيان ركعة في السجود لايكفي مكانها سجود سهو لأن الأمر يحتاج إلى الإتيان بركعة ثم سجود سهو قبل التسليم أو بعده، أما ترك التشهد الوسط فهذه الحالة لاتحتاج لزيادة ركعات أو غيره لكن فقط سجود السهو مشيرا إلى أنه حال نسيان سجود السهو  الصلاة صحيحة لأن سجود السهو سنة.

قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، إن سجود السهو سُنة، ولو تركها الإنسان فالصلاة صحيحة ولا تبطل بتركها.

وأوضح جمعة، في إجابته عن سؤال: «ما حكم من نسي سجود السهو؟» أن سجود السهو نؤديه استكمالًا للصلاة فمن نسيه أو نسى سجدة من سجدتي السهو فلا شىء عليه وصلاته تبقى صحيحة.

ماذا نقول عند سجود السهو

بعض أهل العلم استحبوا أن يقول المسلم إذا سجد للسهو: « سبحان من لا ينام ولا يسهو»، إن كان سجوده للسهو بسببٍ غير متعمد، ولكن من الأفضل أن نقول (سبحان ربي الأعلى).
 

حكم سجود السهو في صلاة النافلة سجود السهو حكم ترك سجود السهو صلاة النافلة

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