وكيل محمد شريف يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك

أكد سيد مصطفى، وكيل محمد شريف لاعب الخليج السعودي، إن اللاعب سعيد حاليا في النادي، ولا يفكر بالعودة للدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وقال سيد مصطفى، في تصريحات لبرنامج “كورة في الـ90”، والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر إذاعة “راديو 9090”: "مفيش أي مفاوضات رسمية من جانب نادي الزمالك أو مسئولين، والكلام كله من وكلاء فقط.

وأضاف: “لم يتحدث معي أي مسئول بشكل رسمي من نادي الزمالك لضم شريف، وتحدث معي فقط وكيل أو 2 فقط، يستفسران عن مستقبل اللاعب، وإمكانية انضمام اللاعب لنادي الزمالك”.