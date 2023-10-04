عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم: تنظيم حفل لاستقبال الطلاب الجدد بكلية التربية للطفولة المبكرة

أ.د/ صفاء أحمد محمد
أ.د/ صفاء أحمد محمد عميد الكلية التربية للطفولة المبكرة

 نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة حفل استقبال الطلاب الجدد ، تحت رعاية أ.د/ ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف أ.د/ محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

بحضور أ.د/ صفاء أحمد محمد عميد الكلية التربية للطفولة المبكرة، أ.د/ محمد بخيت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د/ رانيا الجمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د/ رانيا قاسم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د/ رغدة الصاوي منسق عام الأنشطة الطلابية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب الجدد والقدامى، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٤ بالكلية.

 

رحبت أ.د/ صفاء أحمد بالطالبات الجدد مهنئة بالعام الجامعي الجديد، وموجهة الطالبات بالتميز وبذل الجهد والحرص على التدريب المستمر، وأضافت أهمية المشاركة بالأنشطة الطلابية الثقافية والفنية والرياضية متمنية التوفيق لجميع الطالبات.

 

هذا وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والثقافية والغنائية لطالبات الكلية بمشاركة عدد من طلاب كورال الجامعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

جامعة الفيوم: يوم تعريفي لطلاب الفرقة الأولى بكلية الصيدلة

 

 

 

76b17255-8891-4915-8178-5153634d1633
76b17255-8891-4915-8178-5153634d1633
b837b97b-e2ff-4fcc-81ae-6e16fbf71968
b837b97b-e2ff-4fcc-81ae-6e16fbf71968
c64b2319-e571-455a-9251-ecd66f274d41
c64b2319-e571-455a-9251-ecd66f274d41
dbda463c-4589-4692-a822-bfbd3db020ea
dbda463c-4589-4692-a822-bfbd3db020ea
f4b41c28-ae84-472e-bfa7-d0d55af396e0
f4b41c28-ae84-472e-bfa7-d0d55af396e0
الفيوم خبار الفيوم استقبال الطلاب الجدد وزير التعليم اخبار الجامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

600 جنيه شهريا.. لجنة برلمانية توافق على قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

موعد تطبيق قرارات الحكومة بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين

انفراجة| محامي كهربا يعرض الحل.. وميدو يعلن موعد انتهاء أزمة غرامة الزمالك

ترشيحاتنا

قرار عاجل من التعليم بشأن مناهج التربية الدينية الإسلامية والمسيحية لطلاب المدارس

سيمنس الألمانية: مصر ستكون السادس عالميا كأكبر نظام للسكك الحديدية عالية السرعة

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

أرخص موبايل سامسونج لأصحاب الميزانية المحدودة

مفاجأة الأرصاد تبشر المواطنين بشأن حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل

4 آبار بترولية جديدة.. مصر تستعيد ذاكرة النجاح في أهم قطاعات الدولة|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرفاته صادمة..الحكم على بريطاني عمد تلويث أكل مطاعم الشارع المشهورة

أصوله تونسية|منجي الباوندي يكشف ردة فعله بعد فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء

بحب أغني.. مروة حلمي تفوز بأول ملكة جمال محجبة | شاهد

راتبه تضاعف 3 مرات في الريدز.. هذا اللاعب سبب إعادة تفكير صلاح في الرحيل للدوري السعودي

فيديو

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة |تغطية خاصة

انتشار فيروس وانقطاع الانترنت بالعالم .. ماذا سيحدث يوم 11 اكتوبر ؟!

تفاصيل أسعار الذهب والدولار اليوم | تغطية خاصة

انتشار أسماك نافقة بالأسواق | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ