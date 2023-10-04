جامعة الفيوم: تنظيم حفل لاستقبال الطلاب الجدد بكلية التربية للطفولة المبكرة

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة حفل استقبال الطلاب الجدد ، تحت رعاية أ.د/ ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف أ.د/ محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بحضور أ.د/ صفاء أحمد محمد عميد الكلية التربية للطفولة المبكرة، أ.د/ محمد بخيت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د/ رانيا الجمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د/ رانيا قاسم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د/ رغدة الصاوي منسق عام الأنشطة الطلابية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب الجدد والقدامى، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٤ بالكلية.

رحبت أ.د/ صفاء أحمد بالطالبات الجدد مهنئة بالعام الجامعي الجديد، وموجهة الطالبات بالتميز وبذل الجهد والحرص على التدريب المستمر، وأضافت أهمية المشاركة بالأنشطة الطلابية الثقافية والفنية والرياضية متمنية التوفيق لجميع الطالبات.

هذا وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والثقافية والغنائية لطالبات الكلية بمشاركة عدد من طلاب كورال الجامعة.

76b17255-8891-4915-8178-5153634d1633

b837b97b-e2ff-4fcc-81ae-6e16fbf71968

c64b2319-e571-455a-9251-ecd66f274d41

dbda463c-4589-4692-a822-bfbd3db020ea