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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيمنس الألمانية: مصر ستكون السادس عالميا كأكبر نظام للسكك الحديدية عالية السرعة

سيمنس الألمانية
سيمنس الألمانية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس "Siemens"، رولاند بوش، أن مصر ستكون بالمركز السادس كأكبر نظام للسكك الحديدية عالية السرعة بالعالم.


وقال بوش، في تصريحات خاصة لشبكة سكاي نيوز عربية، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023"،، "إن شركة سيمنز الألمانية بدأت المفاوضات مع وزارة النقل المصرية منذ عدة سنوات وكانت المسافة الأولية تقريبا 400 كم.. لكن خلال المفاوضات، زاد الرئيس المصري بنفسه المسافة إلى 1000 كم ثم أخيرا إلى 2000 كم لربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر وربط الشمال بالجنوب وربط الغردقة بالأقصر".


وحسب تعبير بوش فإن: "هذا سيضع مصر خلال 10 أو 15 عاما من الصفر إلى المركز السادس كأكبر نظام للسكك الحديدية عالية السرعة في العالم هذه هي المشروعات التي أعتقد أننا بحاجة إليها للتحول إلى المواصلات الصديقة للبيئة في دول مثل مصر".


وتعتبر صفقة مصر أكبر صفقة في تاريخ شركة سيمنس، وتبلغ حصة الشركة التابعة لها في المشروع 8.1 مليار يورو (حوالي 8.69 مليار دولار) وتتضمن العقد المبدئي بقيمة 2.7 مليار يورو للخط الأول الموقع في الأول من سبتمبر 2021.


كما حث الرئيس التنفيذي لشركة "Siemens"،  الدول على تنويع سلاسل توريد الطاقة، والاعتماد بشكل أوسع على التكنولوجيا الحديثة لتسريع عملية التحول للطاقة النظيفة، موضحا أن الاستثمار في تكنولوجيا أشباه الموصلات والطاقة المتجددة يحقق ميزة تنافسية للدول في الفترة القادمة؛ بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية".


وأضاف: "الشيء الأول الذي علينا فعله هو استخدام الطاقة المتجددة بأسرع ما يمكن ولكن من الواضح أنه لا يوجد حل سحري لتحول الطاقة علينا أن نبدأ بفعالية الطاقة".


كما دعا إلى ضرورة استخدام الرقمنة في الأنظمة، والتي ستكون عاملاً مهماً، في تحقيق فعالية الطاقة لأنك ستعرف أين تخسر أي نوع من الطاقة.


وعن كيف تُحدث التكنولوجيا الفرق في خفض الانبعاثات قال: "سأضرب مثالا يوضح ذلك .. إذا أردت أن تزيل الكربون من سلاسل التوريد عليك أن تتحلى بالشفافية أولا .. نحن نعرف ما هي سلاسل التوريد وما الانبعاثات التي تصدر عنها ولديك التكنولوجيا، التكنولوجيا الرقمية القائمة على سلسلة الكتلة "بلوك تشين" نطلق عليها اسم تكنولوجيا "C-GREEN" التي تسمح بتحقيق فعالية كاملة للشركات مع الأخذ في الاعتبار من أين تأتي المصادر التي تستخدمها حتى توضح الأثر البيئي وما الذي يدفعنا لنبدأ بدون الشفافية،... هذه هي التكنولوجيا التي نحتاجها".

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