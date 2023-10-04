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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم رفض رئيسها.. أرمينيا مستعدة لتوقيع اتفاق سلام مع أذربيجان

رئيس الوزراء الأرميني
رئيس الوزراء الأرميني

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، أنه مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وأضاف باشينيان أنه سيحضر محادثات إسبانيا بشأن الأزمة مع باكو برغم عدم مشاركة رئيس أذربيجان.

ومن المقرر أن يغادر باشينيان، إلى إسبانيا في زيارة عمل مساء اليوم الأربعاء، وفي 5 أكتوبر، سيشارك رئيس الوزراء في القمة الثالثة للمجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة.

وفي إطار هذا الحدث، سيعقد رئيس الوزراء اجتماعات مع الشركاء الدوليين.

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رفض في وقت سابق اجتماعا يستضيفه الاتحاد الأوروبي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بسبب الدعم الأوروبي ليريفان، حسبما أفاد مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وقبل أسبوعين، شن علييف هجوماً استمر يوماً واحداً شهد استعادة بلاده السيطرة على منطقة ناجورنو كاراباخ.

وكان من المقرر أن تجمع المحادثات زعيمي الخصمين اللدودين في القوقاز على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في إسبانيا، بوساطة فرنسا وألمانيا والمجلس الأوروبي.

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