جائزة جديدة لـ فيلم عيسى للمخرج مراد مصطفى

أعلن المخرج مراد مصطفى مخرج فيلم عيسي عن حصول الفيلم على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم قصير من "مهرجان شورتس ميكسيكو السينمائي الدولى" بدورته الـ 18 بالمكسيك.



ونشر المخرج مراد مصطفى صورة للجائزة التى حصل عليها الفيلم وعلق عليها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: فيلم "عيسى" يحصل على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم قصير من "مهرجان شورتس ميكسيكو السينمائي الدولى" بدورته الـ ١٨ بالمكسيك.





يأتي ذلك بعد جولة الفيلم في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، حصد خلالها أكثر من 8 جوائز.

وكان العرض العالمي الأول للفلم ضمن منافسات أسبوع النقاد في الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي.

ويتتبع الفيلم القصير قصة عيسى، وهو مهاجر أفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.

ويقوم ببطولة الفيلم كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، ومن إخراج مراد مصطفى.

حل المخرج مراد مصطفى ضيفا على موقع صدى البلد في أول ظهور اعلامي له عقب عودته من فرنسا، بعد مشاركته في مهرجان كان السينمائي الدولي ضمن منافسات مسابقة أسبوع النقاد بفيلم عيسى.

الفيلم القصير "عيسى" أو "أعدك بالفردوس" فاز بجائزة الجمهور خلال منافسته في مسابقة أسبوع النقاد، وذلك بعد حصوله على جائزة الرايل الذهبية في نفس المسابقة وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي.