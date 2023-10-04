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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تعلن رسميا عن هاتف Google Pixel 8 بمواصفات قياسية.. سعر ومواصفات

هاتف جوجل Google
هاتف جوجل Google Pixel 8

أعلنت شركة Google جوجل الأمريكية، رسميا عن هاتف Google Pixel 8 منذ قليل، في حدثها الأهم هذا العام والذى يشمل إطلاق هواتفها بيكسل الجديدة، مع عدد من المنتجات والتقنيات الأخرى.

ويأتى هاتف Google Pixel 8 بشاشة من نوع OLED مقاس 2400 × 1080 ، مقاس 6.2 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية،  وجودة + FHD مع نوتش للكاميرا الأمامية، مع شاشة مسطحة أكثر بروزا عند الحواف، مع معيار IP68 المقاوم للماء والغبار، مع بصمة الإصبع والوجه، وحماية للزجاج من نوع Gorilla Glass Victus. 

ويقدم هاتف Google Pixel 8 لوحة خلفية زجاجية ثنائية اللون مع شريط كاميرا أفقي سميك، مع كاميرا تحتوى على تقنيات فريدة من نوعها والتى تعد من أفضل الكاميرات في الهواتف، مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بيكسل Octa-PD مع تقريب رقمي Super-Res 8x، مع كاميرا بعدسة واسعة بدقة 12 ميجابيكسل، مع ضبط تلقائي للصورة، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفي بدقة 10.5 ميجابكسل. 

ويعمل هاتف Google Pixel 8 بمعالج من نوع معالج Tensor G3 المُصممة على عملية 4 نانومتر من سامسونج، مع 9 أنوية، ويحتوي على نواة رئيسية واحدة Cortex-X3 وأربعة أنوية Cortex-A715 وأربعة أخرى Cortex-A510، مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع  LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية سعة  128 جيجابايت أو 256 جيجابايت. 

يأتي هاتف جوجل Google Pixel 8 مزودا بشبكة VPN مجانية من Google One و 7 سنوات من تحديثات نظام التشغيل والأمان، وهي الأطول في عالم أندرويد. 

ويحتوى هاتف Google Pixel 8 على بطارية كبيرة  تبلغ سعتها 4575 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقدرة 27 وات وشحن لاسلكي بقدرة 18 وات.

ويبدأ سعر هاتف Google Pixel 8 بسعة 128 جيجا بايت من 799 يورو أو  699 دولارًا في الاسواق العالمية. 

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