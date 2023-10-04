عاجل.. فيفا يمنح المغرب وإسبانيا والبرتغال شرف تنظيم كأس العالم 2030

أعلن الملك محمد السادس ملك المغرب، فوز بلاده بشرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030.

ونشر الديوان الملكي المغربي بيانًا عن الملك محمد السادس، قال خلاله، "اللجنة التنفيذية للفيفا قررت بالإجماع اختيار ملف المغرب-إسبانيا-البرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم”.

وأضاف البيان، أن “القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشادة واعترافًا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة”.

وستصبح المغرب ثاني دولة عربية تنظم المونديال بعد قطر التي استضافت كأس العالم 2022.